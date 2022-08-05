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BMW Group, Hebei Iron and Steel Group ile yeşil çelik tedariki konusunda anlaşma sağladı

Cuma, 05 Ağustos 2022 11:17:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Başlıca otomobil üreticilerinden BMW Group, dün Hebei eyaletinde bulunan çelik üreticisi Hebei Iron and Steel Group ile Yeşil ve Düşük Karbonlu Demir Çelik Tedarik Zinciri Yaratma Anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bu anlaşmaya göre, BMW Group 2023 ortası itibarıyla Shenyang’da bulunan üretim merkezinde seri üretim modellerinde kademeli bir şekilde düşük karbonlu otomotiv çeliği kullanmaya başlayacak. Öte yandan, BMW Group 2026 itibarıyla ise tüm seri araç üretiminde Hebei Iron and Steel Group tarafından üretilmiş yeşil otomotiv çeliğini kullanmaya başlayacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv Hebei Steel Group 

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