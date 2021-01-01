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BlueScope ve Shell yenilenebilir hidrojen projeleri geliştirmek için mutabakat anlaşması imzaladı

Taraflar, Port Kembla tesisindeki yüksek fırında yeşil hidrojen kullanımını araştırmak ve test etmek için pilot ölçekli bir ...

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