BlueScope ABD’deki konumunu güçlendirmek için MetalX LLC’nin hurda geri dönüşüm birimlerini satın alacak

Cuma, 05 Kasım 2021 16:07:21 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, North Star tesisinin önde gelen hurda tedarikçisi ABD merkezli MetalX LLC’nin hurda geri dönüşüm birimlerini satın alacağını açıkladı. Alımın bu yıl Aralık ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

BlueScope, MetalX’in Indiana ve Ohio’da bulunan iki birimini satın almak için 240 milyon ABD doları ödeyecek.

Açıklamaya göre, North Star tesisinin yıllık kapasitesi, 2 milyon mt’dan yaklaşık 3 milyon mt seviyesine yükselecek. Alım, North Star’ın kullandığı hurdanın kalitesi ile miktarını artırmasını ve yüksek kalite hurda karışımını azaltmasını sağlayacak.