Birleşik Metal-İş 14 Ocak’ta dört fabrikada grev kararı aldı

Cuma, 31 Aralık 2021 10:17:27 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) önerdiği %17’lik ücret artışının işçilerin beklentilerinin çok altında olması ve mevcut ekonomide ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu gerekçesiyle 14 Ocak tarihinde dört fabrikada uygulanmak üzere grev kararı verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili yasal tebligatlar işveren sendikasına yapıldı ve süreç başlatıldı.

Karar ilk olarak Mersin merkezli Çimsataş Çukurova İnşaat Makinaları, İzmir merkezli Totomak Makine, Kocaeli merkezli Kroman Çelik ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır fabrikalarında uygulanacak. Sendikaya üye olan diğer işletmelere yönelik grev uygulama tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MESS’in çalışanların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya ve çalışma koşullarını geriye götürmeye yönelik teklifleri de olduğunu belirten Birleşik Metal-İş, işveren sendikasının bu uzlaşmaz tutumunun grev uygulamasını kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.