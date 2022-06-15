BIR Başkanı: Atık sevkiyat yönetmeliğinin revize edilmesi AB’de arz fazlasına neden olacak

Çarşamba, 15 Haziran 2022 15:21:56 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) tarafından 15 Haziran tarihinde Madrid’de düzenlenen 4. Avrupa Geri Dönüşüm Konferansı’nda konuşan Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Başkanı Tom Bird, AB atık sevkiyat yönetmeliğinin revizyonunun çevreyi ve halk sağlığını korumak için bir araç olarak lanse edildiğini, ancak asıl amacın iç piyasayı güçlendirmek için malzemeyi AB’de tutmak olduğunu söyledi. Bird, söz konusu atık malzemeleri geri dönüştürmek için yeterli kapasite bulunmadığından olası bir revizyonun AB pazarında yalnızca arz fazlasına neden olacağını ifade etti. BIR Başkanı revizyonun daha fazla arıtma kapasitesine yatırım yapmak için yeterli marjın olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bird ayrıca döngüsel ekonominin yerel değil de küresel olduğunu ve AB’nin insan hakları ve diğer standartlar konusunda kendisine kıyasla çok daha geride olan ülkelerden metal ve başka ürünler ithal ederken ihracatı yasaklamak istediğini belirtti. BIR Başkanı, Avrupalı ​​şirketlerin sırf ihracat yapmış olmak için ihracat yapmak istemediklerini ve atık malzemeyi içeride tutmak için piyasanın yapay olarak düzenlenemeyeceğini belirtti. Bird’e göre pazar atık malzemeyi içerde tutacak kadar güçlüyse zaten kimse ihracat yapmaz.