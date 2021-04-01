Biden yönetimi 2 trilyon $ değerinde altyapı planı açıkladı

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:02:51 (GMT+3) | San Diego

Biden yönetimi, “Amerika İş Planı” adı altında 2 trilyon $ değerin bir altyapı planı açıkladı.

Beyaz Saray basın bürosu, ABD’nin dünyanın en zengin ülkesi olduğunu, fakat altyapı kalitesi konusunda dünyada 13. sırada yer aldığını belirtti. Dolayısıyla yapılması gereken çok iş var. Biden’ın planındaki başlıca unsurlar:

Yüksek hızlı interneti yaymak için 100 milyar $

Okul inşası ve geliştirilmesi için 100 milyar $

Elektrik hatlarının geliştirilmesi ve büyütülmesi ile temiz enerjiye geçiş için 100 milyar $

Otobanlar, köprüler ve yolların onarılması ile yeniden inşası için 114 milyar $

Yönetimde bulunan kaynaklar, “mevzuatın yürürlüğe girmesi için 31 Mart’a kadar önemli bir ilerleme kaydedilmesini” görmek istediklerini söyledi. Mevzuat teklifinin hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesine yönelik tarih belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray yetkilileri, mevzuatın bu yaz yürürlüğe girmesini istediklerine dair işaretler verdi. Mevzuat yürürlüğe girerse, ABD çelik sektörü bunun etkisini 2022 yılının başı ila ortasına kadar hissetmeyecek.