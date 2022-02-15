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BHP Billiton’ın satış geliri 2021-22 mali yılının ilk yarısında %26,9 arttı

Salı, 15 Şubat 2022 10:47:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton 2021-22 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021-22 mali yılının ilk yarısında şirketin net kârı önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 3,87 milyar $’a kıyasla 9,44 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %26,9 artışla 30,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 13,88 milyar $’a kıyasla %32,9 artış göstererek 18,46 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2021-22 mali yılının ilk yarısında kaydedilen %60’tan %64’e yükseldi.

Şirketin CEO’su Mike Henry şirketin yılın ilk yarısında güçlü mali sonuçlar elde ettiklerini belirtti. 2021-22 mali yılı için şirketin cevher üretim beklentisinin ise 249-259 milyon mt aralığında olduğu belirtildi.


Etiketler: Okyanusya  BHP  mali sonuçlar  Avustralya  |  benzer haberler »


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