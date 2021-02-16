BHP Billiton’ın satış geliri 2020-21 mali yılının ilk yarısında %15 arttı

Salı, 16 Şubat 2021 11:39:44 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, 2020-21 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020-21 mali yılının ilk yarısında şirketin net kârı, önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 4,87 milyar $’a kıyasla %20 düşüş göstererek 3,87 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri, yüksek demir cevheri fiyatları ve güçlü operasyonel performans nedeniyle yıllık %15 artışla 25,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin AVFÖK’ü artan demir cevheri fiyatları, rekor seviyedeki demir cevheri üretimi, maliyet performansının kontrol altına alınması, düşen yakıt ve enerji maliyetleri nedeniyle bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12,08 milyar $’a kıyasla %21 artış göstererek 14,68 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2019-20 mali yılının ilk yarısında kaydedilen %56’dan %59’a yükseldi.

Şirketin CEO’su Mike Henry, şirketin yılın ilk yarısında güçlü mali sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Henry ayrıca “Spence Growth Option projesinde ilk üretimi gerçekleştirerek ve Shenzi’de ek bir hisse satın alarak, ilk yarıda faaliyetlerimizin değerini daha da artırdık. Demir cevheri alanındaki diğer büyük projelerimiz programa göre ilerliyor,” diye belirtti. 2020-21 mali yılı için şirketin cevher üretim beklentisinin ise 245-255 milyon mt aralığında olduğu belirtildi. Bir önceki beklenti 242-253 milyon mt aralığında yer almıştı.