BHP Billiton Temmuz-Mart döneminde rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:00:35 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2020-21 mali yılının 31 Mart’ta sona eren ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %4 artışla 188,3 milyon mt seviyesinde yer alarak, Jimblebar’da rekor seviyede üretim kaydedildiğini ve tedarik zincirinde güçlü performans sergilendiğini gösterdi. Bu rekor performans, geçtiğimiz yıl Aralık, bu yıl Ocak ve Şubat aylarında kaydedilen hava koşullarının etkileri ve Maden Alanı C ile South Flank projelerini birbirine bağlayan çalışmalara rağmen elde edildi. Öte yandan, South Flank projesinin bu yıl Haziran çeyreğinde devreye alınması bekleniyor. Ocak-Mart çeyreğinde şirketin demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %4 düşüşle 59,9 milyon mt oldu.

BHP Billiton, 2020-21 mali yılında 245-255 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor. Şirketin demir cevheri üretim beklentileri, bir önceki beklentilere kıyasla değişiklik göstermedi. Üretim hacminin, Western Australia Iron Ore’daki güçlü performans nedeniyle aralığının üst sınırında yer alması bekleniyor.

2020-2021 mali yılının ilk dokuz ayında, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi bir önceki yıla göre %2 düşüş göstererek 28,8 milyon mt oldu. Şirketin 2020-21 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise, Aralık ve Mart aylarındaki yağışlı havanın etkilerinin sonucunda bir önceki tahminde kaydedilen 40-44 milyon mt’a kıyasla 39-41 milyon mt arasında yer alıyor. Şirket Çin’in kömür ithalatına getirdiği kısıtlamaların üretimi üzerinde bir etkisi olup olmayacağını izliyor.