BHP Billiton çelik sektöründeki karbon salımını azaltmak için POSCO ile mutabakat anlaşması imzaladı

Cuma, 15 Ekim 2021 15:50:08 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, Güney Kore merkezli POSCO ile entegre çelik üretiminde ortaya çıkan sera gazı salımını azaltabilen teknolojileri araştırmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmanın bir parçası olarak taraflar, yüksek fırında karbon yoğunluğunu azaltmak için kok kalitesini optimize etmek dahil olmak üzere çelik üretim sürecinde ortaya çıkan karbonu düşürmek için tesis denemeleri yapmayı planlıyor. Şirketler ayrıca hidrojen bazlı doğrudan indirgeme teknolojisi üzerinde de çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

BHP, şirketin 400 milyon ABD doları değerindeki İklim Yatırım Programı kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyon ABD doları yatırım yapacak.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, BHP, entegre çelik üretiminde ortaya çıkan sera gazı salımını azaltabilen teknolojileri incelemek için Japon çelik üreticisi JFE Steel ve Çin merkezli HBIS Company Limited ile iki mutabakat anlaşması daha imzalamıştı.