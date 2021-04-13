Beyçelik Gestamp, şasi üretimi için 50 milyon € yatırım yapacak 

Salı, 13 Nisan 2021 16:25:32 (GMT+3) | İstanbul

Beyçelik Gestamp, Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global kümelenme organizasyonu Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) kuracağı yeni tesis için 50 milyon € yatırım yapacak.

Önümüzdeki yıl şasi üretimine başlaması beklenen tesis, 750 kişiye istihdam sağlayacak.

TOSB’de tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip olacak söz konusu tesis, Beyçelik Gestamp’ın TOSB’e yapacağı ikinci yatırım olurken, bu yatırım, pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım oldu.

Şirket, otomotiv sektöründe şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini yapıyor. Beyçelik Gestamp, 25.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Verimliliği yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4 alt yapısıyla hayata geçireceğimiz fabrikamızda müşterilerimizin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacağız. 2022 yılı sonunda üretime geçmeyi hedefliyoruz,” dedi.