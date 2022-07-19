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Bengang Steel Plates: Çelik sektöründe arz talep dengesi yılın ikinci yarısında iyileşecek

Salı, 19 Temmuz 2022 11:53:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd. (Bengang Steel Plates), son kullanıcıların gayrimenkul sektöründeki zayıf performans nedeniyle durgun olan talebinin ve Covid-19 salgınının yılın ilk yarısında yarattığı olumsuz etkinin, söz konusu dönemde stok tüketiminin yavaş olmasına yol açtığını belirtti.

Şirket, üretim maliyetlerinin yarattığı baskının hafiflemesi ve talebin iyileşeceğine yönelik beklentiler sayesinde, yılın ikinci yarısında çelik sektöründe arz talep dengesinin iyileşmesini beklediğini ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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