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Bengang Plates’in %4,71 hissesi Bengang Group’a devredilecek

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 14:51:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Liaoning eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd. (Bengang Plates), devlete bağlı Liaoning Eyaleti Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu’nun, Liaoning Provincial Transportation Investment Group Co., Ltd’nin şirkette bulunan %4,71 hissesinin Bengang Group’a devredilmesine onay verdiğini duyurdu.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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