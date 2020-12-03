Bell ve Nolan ABD çelik sektörünün önündeki sorunları tartıştı

Perşembe, 03 Aralık 2020 13:41:11 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı – "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın ikinci gününde ABD çelik sektörünün 2021 yılında nasıl ilerleyeceğini tartışan Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı Philip Bell ve Arent Fox LLP’nin ortağı ticaret avukatı Matthew Nolan, uzun zamandır beklenen altyapı programı, ekonomik teşvikler, Biden yönetiminin ticaret stratejisi açısından yapabileceği değişiklikler, enerji politikaları ve devralımlardan bahsetti.

Bell, her 100 milyar $’lık altyapı yatırımının 5 milyon mt çelik talebi yarattığını hatırlatarak, iyi finanse edilen uzun vadeli bir altyapı programının hayata geçirilmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti. Nolan da bu programın Biden yönetimi için bir öncelik olacağı konusunda hemfikir olduğunu ve altyapı programının, otoyollara, iklim değişikliği sorununa ve büyük bir kısmının okulların yeniden inşa edilmesine odaklanacağını belirtti.

Başta 232. Madde olmak üzere ticaret stratejileri ve bunların yeni yönetimde nasıl değişeceği veya değişip değişmeyeceği konusunda yorum yapan Nolan, vergilerin şu ana kadar başarılı olduğuna inanmadığını belirterek, temel çelik üretimi konusunda fayda sağladıklarını, ancak son kullanıcıları uluslararası rekabet açısından tehlikeye attığını ifade etti. Bell’e göre, 232. Madde vergileriyle ulaşılan hedeflerden biri, %80’in üzerine çıkarak yükselen kapasite kullanım oranları oldu. Ayrıca USMCA anlaşması ve bazı ülkelere tanınan muafiyetlerle, şu anda tüm çelik ithalatının yalnızca %20’sinin önlemlere tabi olduğunu belirtti. Bell, ticari önlemlerin geleceği hakkında, öncelik Corona virüsü ve uzun vadeli altyapı programı olduğundan, mevcut ticaret politikasının kısa vadede değişmesinin beklenmediğini belirtirken, Nolan, herhangi bir ticaret stratejisi değişiminin yeni yönetimin göreve başlamasından en az altı ay sonra gerçekleşeceğini ve Biden yönetiminin uygulayacağı ticaret politikasının, mevcut çelik merkezli politikaya kıyasla daha dengeli olacağını ifade etti.

Son dönemlerde kaydedilen kapasite artışlarının ve ABD’deki bazı askıda olan tesislerin yeniden faaliyete başlamasının etkileri konusunda yorum yapan Nolan, kapasite artışlarının ithalatın yerini alacağını belirtirken, Bell, bu artışların 2021 yılında fiyatların normalleşmesine yardım edeceğini ifade etti. Bell, USMCA anlaşmasının kuralları gereğince, çelik tedarikinin yerel kaynaklardan gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunun da şirketleri ürün portföylerini kontrol edip gerekli ayarlamalar yapmaya zorlayacağını belirtti.

Çelik boru sektörüne en çok faydası olan enerji politikalarının ne olduğu sorusuna yanıt veren Nolan, enerji sektörünün geçtiğimiz birkaç yıldır bazı zorluklarla karşılaştığını ve düşen petrol fiyatlarının yanı sıra, çelik boruya yönelik vergilerin enerji sektörünün ekipmanları için ihtiyaç duyduğu malzemeyi tedarik etmesini zorlaştırdığını belirtti.

Pandemi sırasında hız kaybetmeyen inşaat sektörü hakkında yorum yapan Bell, bu dönemde inşaat sektörünün diğer sektörlerden daha iyi performans göstermesinin, projelerin çoğunun 2019 yılında onaylanmış ve finanse edilmiş olmasından kaynakladığını belirtirken, Nolan, yeni yatırım döneminde projelerin azalacağından korktuğundan 2021 yılı için endişeli olduğunu ifade etti.