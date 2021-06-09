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Belçika hükümeti Liberty Liège-Dudelange’ye kredi verecek

Çarşamba, 09 Haziran 2021 12:19:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika’da bulunan Wallonia hükümetinin Başkan Yardımcısı Willy Borsus tarafından yapılan açıklamaya göre, Wallonia hükümeti Liberty Steel’e, tesise bir alıcı bulunana kadar Liège-Dudelange’daki faaliyetlerine bir süre daha devam etmesi için kredi verecek.

Bölge, özellikle geri ödeme ve satış prosedürünün düzenlenmesini içeren sıkı koşullara tabi olan krediyi, yatırım şirketi Sogepa aracılığıyla verecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bölgenin belirlediği şartlara uyularak şirketin iflasının önüne geçilebilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, tesis, Liberty’nin başlıca finansörü Greensill Capital’in iflası nedeniyle mali açıdan zor durumda, yerel sendikalara göre ise bu durumundan çıkmanın tek yolu tesisin satılması. 

Öte yandan Wallonia hükümeti, Dudelange tesisiyle ilgili olarak da Lüksemburg ile görüşmeler yapıyor.


Etiketler: Belçika  Liberty Steel  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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