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Bekaert’in satışları Ocak-Eylül döneminde %30,3 yükseldi

Salı, 23 Kasım 2021 15:16:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın en büyük çelik kord ve tel üreticilerinden olan Belçika merkezli Bekaert, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte, şirketin konsolide satışları ikinci çeyreğe kıyasla %6,8 ve yıllık %26,1 artışla 1,25 milyar € oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin konsolide satışları yıllık %30,3 artışla 3,56 milyar € seviyesinde yer aldı. Satışlardaki artışta satış tonajlarındaki yükseliş ve filmaşin fiyatlarındaki değişikliklerin olumlu etkileri rol oynadı.

Şirket, talebin pandemi sonrası gözlenen toparlanmadan yararlanmaya devam ettiğini ve Çin hariç birçok piyasanın güçlü seyrettiğini belirtti. Öte yandan, hammadde sıkıntısı küresel tedarik zincirini kısıtlamaya devam ediyor. Bekaert, hammadde fiyatlarındaki artışın etkisini ve diğer maliyetleri azaltan güçlü bir fiyatlandırma sistemi uyguladığını ifade etti.

Bekaert, 2021 mali yılında satışlarının yaklaşık 4,6 milyar €’ya ulaşmasını bekliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  mali sonuçlar  Belçika  |  benzer haberler »


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