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Bazı Türkiye ve Hindistan çıkışlı ürünler için AB çelik ithalat kotası tükendi

Çarşamba, 06 Ekim 2021 15:39:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

1 Ekim’de devreye giren yeni çeyrek kotaları, 5 Ekim itibarıyla bazı ürünler için tükendi. Yeni kota döneminden önce, limanlarda bekleyen tonajlar baz alınarak, başta Türkiye ve Hindistan için olmak üzere bazı yassı ve uzun mamul kotalarının hızla dolacağı tahmin edilmişti.

Hindistan, soğuk ve sıcak sac kotalarını bitirirken, Türkiye’nin ise inşaat demiri ve filmaşin kotaları doldu. Ayrıca, Hindistan, quarto levha, organik kaplamalı sac ve metal kaplamalı sac gibi bazı diğer yassı ürünlerde de ithalat kotasını tüketti. Öte yandan, Türkiye, sıcak sac kotasının %50’sinden fazlasını ve ticari profil kotasının %90’ını şimdiden kullandı.

Yeni dönemde kotası dolan bazı ürünleri ve kota tonajlarını aşağıda görebilirsiniz:

TÜRKİYE

 Kota hacmi (mt)

Köşebent ve profil

20.934

Doğal gaz borusu

45.748

Kutu profil

70.099

Filmaşin

80.401

Organik kaplamalı sac

14.544

İnşaat demiri

61.938

HİNDİSTAN

 

Metal kaplama sac -A

49.638

Soğuk sac

150.937

Sıcak sac

169.717

Organik kaplamalı sac

72.733

Quarto levha

50.218

ÇİN

 

Silisli sac - B

16.317

RUSYA

 

Kutu profil

23.863

 


Etiketler: uzun ürünler  filmaşin  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  kota ve vergiler  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  inşaat demiri  Avrupa  |  benzer haberler »


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