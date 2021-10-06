Bazı Türkiye ve Hindistan çıkışlı ürünler için AB çelik ithalat kotası tükendi

Çarşamba, 06 Ekim 2021 15:39:16 (GMT+3) | İstanbul

1 Ekim’de devreye giren yeni çeyrek kotaları, 5 Ekim itibarıyla bazı ürünler için tükendi. Yeni kota döneminden önce, limanlarda bekleyen tonajlar baz alınarak, başta Türkiye ve Hindistan için olmak üzere bazı yassı ve uzun mamul kotalarının hızla dolacağı tahmin edilmişti.

Hindistan, soğuk ve sıcak sac kotalarını bitirirken, Türkiye’nin ise inşaat demiri ve filmaşin kotaları doldu. Ayrıca, Hindistan, quarto levha, organik kaplamalı sac ve metal kaplamalı sac gibi bazı diğer yassı ürünlerde de ithalat kotasını tüketti. Öte yandan, Türkiye, sıcak sac kotasının %50’sinden fazlasını ve ticari profil kotasının %90’ını şimdiden kullandı.

Yeni dönemde kotası dolan bazı ürünleri ve kota tonajlarını aşağıda görebilirsiniz: