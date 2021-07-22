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Bazı rotalarda navlun oranları - 22 Temmuz 2021

Perşembe, 22 Temmuz 2021 10:27:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Banchero Costa tarafından yayımlanan yaklaşık navlun oranları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.

Belirtilen tüm navlun oranları FIO (free in/out) bazındadır. Farklı güzergah ve yük miktarlara ilişkin navlun oranları ve ek bilgi için Banchero Costa yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürünler:

* 30.000 mt Karadeniz limanlarından (Yuzhniy veya Odessa bölgesi, günlük 8.000 mt yükleme oranı)

                    Doğu Akdeniz limanlarına (Mısır bölgesi, günlük 4.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 24,75$/mt

                    Orta Akdeniz limanlarına (Tunus bölgesi, günlük 2.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 31,75$/mt

                    Batı Akdeniz limanlarına (günlük 5.000 mt boşaltma oranı) yaklaşık 25,75$/mt

* 35.000 mt Türk Akdeniz limanlarından Basra Körfezi'ne (günlük 5.000 mt boşaltma ve yükleme oranı) yaklaşık 45$/mt                                        

Hammaddeler:

* 160.000 mt Avustralya'dan Çin'e yaklaşık 10,80$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Çin'e yaklaşık 25$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Kuzey Avrupa'ya yaklaşık 11,25$/mt

* 50.000 mt Venezuela’dan Türkiye'ye yaklaşık 32,50$/mt

* 50.000 mt ABD Körfezi'nden Türkiye'ye yaklaşık 33,50$/mt

* 50.000 mt Rotterdam'dan Türkiye'ye yaklaşık 17,75$/mt

* 50.000 mt Brezilya'dan Singapur/Japonya'ya yaklaşık 46,50$/mt

* 50.000 mt Karadeniz'den Rotterdam'a yaklaşık 17,50$/mt

banchero costa & c spa
tel: +39-010.56.31.536
e-postaresearch@bancosta.it
www.bancosta.com


Etiketler: navlun  Avrupa  ticaret  |  benzer haberler »


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