﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Bazı rotalarda navlun oranları – 9 Şubat 2021

Salı, 09 Şubat 2021 17:55:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Banchero Costa tarafından yayımlanan yaklaşık navlun oranları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.

Belirtilen tüm navlun oranları FIO (free in/out) bazındadır. Farklı güzergah ve yük miktarlara ilişkin navlun oranları ve ek bilgi için Banchero Costa yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürünler:

* 30.000 mt Karadeniz limanlarından (Yuzhniy veya Odessa bölgesi, günlük 8.000 mt yükleme oranı)

                    Doğu Akdeniz limanlarına (Mısır bölgesi, günlük 4.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 17,50$/mt

                    Orta Akdeniz limanlarına (Tunus bölgesi, günlük 2.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 22,00$/mt

                    Batı Akdeniz limanlarına (günlük 5.000 mt boşaltma oranı) yaklaşık 18,50$/mt

* 35.000 mt Türk Akdeniz limanlarından Basra Körfezi'ne (günlük 5.000 mt boşaltma oranı) yaklaşık 35,00$/mt                                        

Hammaddeler:

* 160.000 mt Avustralya'dan Çin'e yaklaşık 5,90$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Çin'e yaklaşık 16,50$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Kuzey Avrupa'ya yaklaşık 7,70$/mt

* 50.000 mt Venezuela’dan Türkiye'ye yaklaşık 34,25$/mt

* 50.000 mt ABD Körfezi'nden Türkiye'ye yaklaşık 34,75$/mt

* 50.000 mt Rotterdam'dan Türkiye'ye yaklaşık 13,25$/mt

* 50.000 mt Brezilya'dan Singapur/Japonya'ya yaklaşık 37,00$/mt

* 50.000 mt Karadeniz'den Rotterdam'a yaklaşık 13,75$/mt
     

banchero costa & c spa
tel: +39-010.56.31.536
e-mail: research@bancosta.it
www.bancosta.com


Etiketler: Avrupa  ticaret  navlun  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Şub

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2020’de %15,6 düştü
03  Şub

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılında %30,8 azaldı
28  Oca

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %34,3 arttı
27  Oca

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak’ta aylık bazda arttı
26  Oca

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %2 azaldı