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Bazı rotalarda navlun oranları – 7 Aralık 2021

Belirtilen tüm navlun oranları FIO (free in/out) bazındadır. Farklı güzergah ve yük miktarlara ilişkin navlun oranları ve ...

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