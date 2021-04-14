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Bayi Steel’in net kârı 2020 yılında arttı, ham çelik üretimi bu yıl %15 artacak

Çarşamba, 14 Nisan 2021 14:26:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Xinjiang Uygur özerk bölgesi merkezli Çinli çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Group (Bayi Steel), 2020 yılında 5,91 milyon mt pik demir, 6,25 milyon mt ham çelik ve 5,97 milyon mt nihai mamul üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Aynı yıl şirketin faaliyet geliri yıllık %5,39 artışla 21,7 milyar RMB (3,3 milyar $) ve net kârı yıllık %184,58 artışla 316 milyon RMB (48,3 milyon $) oldu.  

2021 yılında şirket 6,5 milyon mt pik demir, 7,2 milyon ham çelik ve 6,7 milyon mt nihai mamul üretmeyi planlıyor. Şirketin hedeflediği faaliyet geliri ise 25,3 milyar RMB (3,9 milyar $).


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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