Bayi Steel 176.000 mt demir izabe kapasitesini devredecek

Salı, 07 Haziran 2022 12:35:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinjiang eyaletinde bulunan ve China Baowu Group’un bağlı kuruluşu olan çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd. (Bayi Steel), 430 metreküplük yüksek fırınından 176.000 mt demir izabe kapasitesini halka kapalı bir anlaşmayla Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Co., Ltd. (Zhanjiang Steel) şirketine devredecek.

2021 sonunda Zhanjiang Steel’in varlıklarının toplam değeri 72,77 milyar RMB ve net değeri de 33,45 milyar RMB olurken, şirket 2021 yılında 54,6 milyar RMB faaliyet geliri, 5,78 milyar RMB brüt kâr ve 4,71 milyar RMB net kâr kaydetmişti.

Yinxin Appraisal Co., Ltd. tarafından yayımlanan varlık değerlendirme raporuna göre, devredilecek 176.000 mt demir izabe kapasitesinin değeri 90,11 milyon RMB (13,5 milyon $).