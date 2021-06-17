Batı Bengal hükümeti SAIL’in RMD’yi tasfiye etme kararına karşı çıktı

Perşembe, 17 Haziran 2021 14:29:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Batı Bengal eyaleti hükümeti, Çelik Bakanlığı ile iletişime geçerek, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) hammadde birimini (RMD) tasfiye etmesine yönelik aldığı kararı iptal etmesini istedi.

SAIL, RMD’nin tasfiyesine yönelik resmi açıklama yapmamış olsa da Batı Bengal eyaleti hükümetinin bu karara karşı çıktığı belirtildi.

Batı Bengal eyaleti hükümeti, SAIL’in eyalette yer alan Durgapur ve Burnpur üretim tesislerine ait demir cevheri madeni kalmayacağı için şirketin demir cevheri madenlerinin işletilmesinden sorumlu RMD’nin tasfiye edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynaklar, RMD’nin tasfiyesiyle birlikte SAIL’in, demir cevheri madenlerinin operasyonel yönetimini Odisha’da yer alan Rourkela Steel Plant’e (RSP) ve Jharkhand’de yer alan Bokaro Steel Plant’e (BSP) bırakacağını söyledi. Söz konusu tasfiyeyle birlikte, Bolani, Taldih ve Barua demir cevheri madenlerinin idari ve operasyonel yönetimi RSP’nin, Chiria, Megathaburu, Kiriburu, Gua ve Kuteswar demir cevheri madenlerininki ise BSP’nin sorumluluğunda olacak.

Çelik Bakanlığı ile iletişim halinde olan Batı Bengal eyaleti hükümeti, RMD gibi bir merkezi maden işletmecisinin tasfiye edilmesinin ve demir cevheri madenlerinin RSP ile BSP’ye bırakılmasının SAIL’in Durgapur ve Burnpur’daki çelik üretim tesislerini “zor durumda bırakacağını, bunun sonucunda, tesislerin hammaddelerini ticari madencilerden temin etmek zorunda kalmasıyla maliyetlerin yükselmesinin faaliyetlere olumsuz etki edeceğini” söyledi.