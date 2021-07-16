Baowu Group’un üretim kapasitesi Shangang’ın satın alınmasıyla 150 milyon mt’a çıkacak

Cuma, 16 Temmuz 2021 13:46:57 (GMT+3) | Şanghay

Yıllık ham çelik üretim kapasitesi 100 milyon mt olan dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Çinli Baowu Steel Group (Baowu Group), devlete bağlı Shandong Iron & Steel Group’u (Shangang) satın almayı planladığını duyurdu.

Satın alımla birlikte şirketin toplam üretim kapasitesi, hedeflenen 150 milyon mt’u geçerek küresel rakibi ArcelorMittal’in üretim kapasitesinin üzerinde yer alacak.

Baowu Group, geçtiğimiz yıl, 115 milyon mt, Shangang ise toplam 31 milyon mt ham çelik üretimi yapmıştı. Ayrıca, Shangang’ın toplam üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 38 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Çin çelik sektöründe sağlanacak konsolidasyon ile üretimde verimliliğin sağlanması ve karbon salımının azaltılması amaçlanıyor. Baowu, karbon salımını 2030 yılına kadar %30 azaltmayı planlıyor.