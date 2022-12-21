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Baowu Group yüksek kaliteli çelik sac tesisi inşa etmeyi planlıyor

Çarşamba, 21 Aralık 2022 11:07:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden China Baowu Group, yıllık 1,8 milyon mt kapasiteli ve otomobil üretiminde kullanılan çelikler ile silikon çelik dahil yüksek kaliteli çelik sac üretimi için elektrik ark ocaklı sürekli döküm çelik tesisi inşa etmeyi planladığını açıkladı.

2021 yılında Baowu Group Başkanı Chen Derong, şirketin 2025’te karbon salımını %30 azaltacak teknolojiye sahip olacağını ve 2035’te de karbon salımını %30’a indireceğini belirtmişti.

Söz konusu proje düşük karbon salımı yapan metalürjik üretim yöntemine sahip olacağı için şirketin karbon salımını azaltmaya yönelik inşaat çalışmalarının bir parçası.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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