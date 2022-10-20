Baowu Group Xinyu Steel’in ana hissedarı oldu

Perşembe, 20 Ekim 2022 16:24:10 (GMT+3) | Şanghay

Jiangxi eyaletine bağlı Capital Operation Holding Group Co., Ltd. Çinli çelik üreticisi Xinyu Iron & Steel Co., Ltd’de (Xinyu Steel) bulunan hisselerinin %51’ini önde gelen Çinli çelik üreticisi Baowu Group’a devretmek üzere 16 Ekim tarihinde bir anlaşma imzaladı.

Hisselerin değeri 4,267 milyar RMB (600.000 $) tutarında yer alıyor.

Alımın tamamlanmasının ardından Baowu Group, Xinyu Steel’in %51 hissesine sahip olarak ana hissedarı olurken, Capital Operation Holding kalan %49 hisseyi elinde tutacak.

Jiangxi eyaletinde yer alan Xinsteel Group’un yıllık ham çelik üretim kapasitesi 10 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Baowu Steel daha fazla çelik işletmesini devralarak yıllık ham çelik üretimini 2025 yılının sonuna kadar 200 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.