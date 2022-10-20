﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Baowu Group Xinyu Steel’in ana hissedarı oldu

Perşembe, 20 Ekim 2022 16:24:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangxi eyaletine bağlı Capital Operation Holding Group Co., Ltd. Çinli çelik üreticisi Xinyu Iron & Steel Co., Ltd’de (Xinyu Steel) bulunan hisselerinin %51’ini önde gelen Çinli çelik üreticisi Baowu Group’a devretmek üzere 16 Ekim tarihinde bir anlaşma imzaladı.

Hisselerin değeri 4,267 milyar RMB (600.000 $) tutarında yer alıyor.

Alımın tamamlanmasının ardından Baowu Group, Xinyu Steel’in %51 hissesine sahip olarak ana hissedarı olurken, Capital Operation Holding kalan %49 hisseyi elinde tutacak.

Jiangxi eyaletinde yer alan Xinsteel Group’un yıllık ham çelik üretim kapasitesi 10 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Baowu Steel daha fazla çelik işletmesini devralarak yıllık ham çelik üretimini 2025 yılının sonuna kadar 200 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.


Etiketler: Ham Çelik Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %18,7 düştü

19 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Eylül ayında azaldı

19 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

18 Eki | Çelik Haberler

NLMK’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde yatay seyretti

18 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretiminin Aralık çeyreğinde %6,8 düşmesi bekleniyor

17 Eki | Çelik Haberler

Shagang Group, Nanjing Iron and Steel’in %60 hissesini devralarak ülkenin en büyük ikinci çelik grubu oldu

17 Eki | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim başında %1,11 düştü

14 Eki | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon mt’u aştı

12 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,2 azaldı

12 Eki | Çelik Haberler

Hüseyin Ocakçı: Rusya’dan yapılan ithalat, yetersiz talep nedeniyle Çin’deki fiyatları olumsuz etkiliyor

10 Eki | Çelik Haberler