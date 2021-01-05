Baowu Group, TISCO’yu Çin’deki en rekabetçi paslanmaz çelik üreticisi yapacak

Salı, 05 Ocak 2021 15:58:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in devlete bağlı ve Shanxi eyaletinde bulunan Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group, Taiyuan Iron and Steel (TISCO) şirketini beş yıl içinde Çin’in tüm endüstriyel zincirindeki en rekabetçi paslanmaz çelik şirketi haline getirmek amacıyla Taiyuan’da bir genel merkez inşa edecek.

Buna göre Baowu Group, söz konusu hedefi beş yıl içinde gerçekleştirmek amacıyla çeşitli kaynakların arzını artıracak ve iş birliğini hızlandıracak. Şirket ayrıca, kaynak toplama, endüstriyel faktörlerden mümkün olan en iyi seviyede arz elde etme ve söz konusu faktörleri verimli bir şekilde kullanma yoluyla, TISCO’nun madencilik kaynakları, teknolojik araştırma ve geliştirme, imalat, marka, konum ve diğer konulardaki avantajlarını kapsamlı bir şekilde güçlendirecek.

TISCO’nun mevcut kapasitesi, 4,5 milyon mt’luk paslanmaz çelik kapasitesi dahil olmak üzere yıllık 12 milyon mt seviyesinde yer alıyor. TISCO, 2019 yılında 10,86 milyon mt ham çelik üretmişti.