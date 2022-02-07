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Baowu Group Baogang Group ile iş birliğine gidiyor

Pazartesi, 07 Şubat 2022 11:21:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticisi Baowu Group tarafından yapılan açıklamada, çelik boru ile madencilik sektörleri beraberinde enerji tasarrufu, çevre koruma, endüstriyel gaz, temiz enerji ve katı atıkların kapsamlı kullanımı alanlarında İç Moğolistan merkezli çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Group (Baogang Group) ile iş birliği yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ülkenin kuzeydoğusunun yeniden canlandırılmasına ilişkin bir bildiri yayımlanmıştı. Baowu Group bu kapsamda da Baogang Group ile iş birliğine gittiğini ekledi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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