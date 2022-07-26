Baowu: Çelik endüstrisi uzun vadede sıkıntı yaşayacak

Salı, 26 Temmuz 2022 11:18:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group’un yılın ikinci çeyreğine yönelik gerçekleştirdiği toplantıda şirket Genel Müdürü Chen Derong, Çin çelik endüstrisinin Covid-19 salgınının getirdiği belirsizlikler ve gayrimenkul sektöründeki olumsuz durum nedeniyle uzun vadede sıkıntı yaşayacağını ifade etti.

Derong’a göre, Baowu Group 2008 ve 2015 yıllarında iki kez sektörel çöküş yaşadı ve zorluklarla mücadele etme konusunda tecrübe kazandı. Ancak son birkaç yıldaki birleşmelerin ardından şirket çok daha güçlendi. Bu nedenle Derong, tüm çalışanları kendilerine güvenmeye devam etmeleri ve gelecekteki zorlu dönemde örneğin yönetim kabiliyetini artırmak, bilimsel ve teknolojik yenilikler geliştirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek gibi konularda ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için teşvik etti.