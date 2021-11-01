Baosteel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %174,53 arttı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 11:17:14 (GMT+3) | Şanghay

Çinli Baowu Group’un bağlı kuruluşu Baoshan Iron and Steel Co., Ltd’nin faaliyet kârı, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık %38,9 artışla 278,22 milyar RMB (43,5 milyar $), net kârı ise yıllık %174,53 artarak 21,60 milyar RMB (3,4 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca üçüncü çeyrekte, şirketin faaliyet kârı yıllık %31,78 artarak 92,70 milyar RMB (14,5 milyar $) olurken, net kârı yıllık %68,56 artışla 6,50 milyar RMB (1,02 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, Baosteel’in pik demir ve ham çelik üretimleri sırasıyla 10,39 milyon mt ve 10,82 milyon mt seviyelerinde yer alırken, nihai mamul satışları 10,43 milyon mt oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, şirketin pik demir ve ham çelik üretimleri sırasıyla 33,13 milyon mt ve 37,04 milyon mt; nihai mamul satışları 35,77 milyon mt seviyelerinde yer aldı.