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Baosteel’in net kârı birinci çeyrekte %248 arttı

Salı, 27 Nisan 2021 16:55:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baosteel’in yaptığı açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde, %39,4 artışla 83,60 milyar RMB (12,9 milyar $/mt) faaliyet kârı ve yıllık %248 artışla 5,36 milyar RMB (830 milyon $) net kâr elde ettiği belirtildi.

Şirket, 2020 yılında, yıllık %2,72 düşüşle 283,67 milyar RMB (43,7 milyar $/mt) faaliyet kârı ve yıllık %0,91 artışla 12,67 milyar RMB (1,95 milyar $) net kâr elde ettiğini açıklamıştı.

Şirketin, soğuk haddelenmiş sac, sıcak haddelenmiş sac, boru, uzun mamul ve diğer mamulleri kapsayan ana mamullerinin üretimi 2020 yılında, yıllık %2,7 düşüşle 45,62 milyon mt olurken, satışı da yıllık %2,6 düşüşle 45,98 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  Baosteel   ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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