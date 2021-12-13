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Baosteel karbon salımını azaltmak amacıyla eylem planı hazırladı

Pazartesi, 13 Aralık 2021 13:34:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Baowu Group’un bağlı kuruluşu Baoshan Iron and Steel Co., Ltd, karbon salımını azaltmak amacıyla eylem planı hazırladığını duyurdu. Şirket, 2025 yılına kadar, gerekli teknik beceriyi elde edecek ve 2035 yılına kadar karbon salımını %30 azaltacak.

2050 yılına kadar karbonsuzlaşmayı hedeflediğini belirten Baosteel, karbon salımını düşürme aşamalarını, demir ve çelik üretim süreçlerinin dönüştürülmesi, enerji yapısının düzenlenmesi ve yenilenmesi, yeni düşük karbon salımı sürecine yönelik Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve teknolojik inovasyonların hayata geçirilmesi olarak sıraladı.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  Baosteel   |  benzer haberler »


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