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Baosteel, Beijing Benz’e düşük karbonlu otomobil çeliği tedarik edecek

Çarşamba, 23 Kasım 2022 13:47:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Dün, Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baoshan Iron and Steel Co., Ltd. (Baosteel) ve otomobil üreticisi Beijing Mercedes Benz yeşil çelik tedariki için iş birliği anlaşması imzaladı.

Böylece, Baosteel otomobil şirketlerine düşük karbonlu ürün tedarik eden ilk çelik şirketi olacak. Baosteel söz konusu tedarike 2023’te başlayacak ve 2026 itibarıyla, otomobil çeliğinin karbon emisyonunu hidrojen bazlı şaft fırını ile elektrik fırınının yardımıyla kademeli bir şekilde %50-80 azaltacak. Bunun akabinde Baosteel, otomobil şirketlerine %95 karbonsuz yeşil çelik tedarik edecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Baosteel  

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