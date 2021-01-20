Baosteel 2020 yılı için net kârının %1-6 artmasını bekliyor

Çarşamba, 20 Ocak 2021 15:12:12 (GMT+3) | Şanghay

China Baowu Group’un yan kuruluşu olan Baoshan Iron and Steel Co., Ltd, 2020 yılı net kârının yıllık %1-6 artışla 100-700 milyon RMB (15,4-108 milyon $) artmasını beklediğini belirtti.

Şirket, 2020’de hammadde fiyatlarındaki artışlara ve çelik talebindeki dalgalanmalara hızlı bir şekilde yanıt verdiğini ve Baowu Group’un ürün ölçeği, çeşitliliği, kalitesi, hizmeti ve kârlılığı hızla toparlanan çoklu ürün üretim üslerinden tam olarak faydalandığını belirtti. Tüm bunlar Baosteel’in kârlılığının istikrarlı bir şekilde toparlanmasıyla sonuçlandı.