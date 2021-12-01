Bahadır Tonguç: Navlun fiyatları en iyi ihtimalle 2023 yılında gevşeyebilir

Çarşamba, 01 Aralık 2021 15:32:07 (GMT+3) | İstanbul

1 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da 300’ü konferans mekanında olmak üzere yaklaşık 900 katılımcıyla gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan Supramar Shipping & Trading Ltd. şirketi Genel Müdürü Bahadır Tonguç, deniz navlunu piyasasındaki gelişmeleri paylaştı. Piyasanın taleple şekillendiğini belirten Tonguç, 2008 yılında ciddi zorluklar yaşamış olan armatörler için 2021 yılının çok iyi ve kazançlı bir yıl olduğunu ifade etti. Navlun fiyatlarının çok yüksek olmasını yüksek talep, Covid salgınının etkileri ve gemilerin limanlarda beklemesi gibi gelişmelerden kaynaklandığını ifade ederek, 2021 yılı sonrasında ise fiyatların gücünü korumasının beklendiğini söyledi. Ayrıca, fiyatların en iyi ihtimalle 2023 yılında, yeni gemilerin piyasaya girmesiyle artan arz sayesinde gevşemeye başlayabileceğini sözlerine ekledi.

Tonguç’un paylaştığı verilere göre, 2021 yılında dünya genelinde taşınan yük miktarının 2020 yılındaki 10,7 milyar tona kıyasla artarak 11,21 milyar ton seviyesinde yer alması bekleniyor. Gemi sayısı ise 98.715 adetten 99.800 adede yükseldi. Kuru yük gemileriyle taşınan yük miktarında 2008 yılından bu yana ciddi bir düşüş gözlenirken, 2020 yılından bu yana aşağı yönlü bir seyir izleyen kuru yük gemisi filosu büyüme oranının 2022 ve 2023 yıllarında daha da düşeceği öngörülüyor.

Önümüzdeki dönem beklentileri için Tonguç, piyasada birçok değişken olduğunu ve navlun fiyatlarının hangi seviyelerde seyredeceği konusunda tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Tonguç, pandeminin yeni varyantına ilişkin haberler sonrasında sınırların kapatılmaya başlandığını ve bunun limanlarda ticarete nasıl etki edeceğinin henüz bilinmediğini ifade etti.