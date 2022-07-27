BAE’li Union Iron & Steel Körfez bölgesinde büyümeye devam ediyor

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 14:05:24 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli çelik üreticisi Union Iron & Steel tarafından yapılan açıklamada, 8-40 mm ebatlı inşaat demiri için Kuveyt Kamu Sanayi İdaresi’nden KSW GSO ISO 6935-2:2012 B500B-R kalite standardı sertifikasının alındığı duyuruldu. Union Iron & Steel Ticari Direktörü Nadeem Ahmed, “Söz konusu sertifika şirketimizin ürettiği inşaat demirinin belirlenen standardı karşıladığını gösteriyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Union Iron & Steel, Belediye ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan ulusal demir yolu ağının geliştiricisi ve işletmecisi Etihad Rail’e inşaat demiri tedariki için onay almış ve aynı zamanda Orta Doğu’nun en büyük petrol üreticilerinden biri olan Abu Dhabi National Oil Company’nin inşaat demiri tedarikçisi olarak seçilmişti. Bunun yanı sıra Abu Dabi Emirliği ve El-Ayn şehri yönetimi de şirketin ürününe onay vermişti. Union Iron & Steel’in inşaat demiri üretim kapasitesi yıllık 450.000 mt seviyesinde yer alıyor.