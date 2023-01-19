BAE’li Masdar Abu Dabi ve Amsterdam arasında yeşil hidrojen tedarik zinciri geliştirecek

Perşembe, 19 Ocak 2023 11:34:37 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yenilenebilir enerji şirketi Masdar, Abu Dabi ile Amsterdam arasında yeşil hidrojen tedarik zincirinin geliştirilmesi için dört Hollandalı şirket Port of Amsterdam, SkyNRG, Evos Amsterdam ve Zenith Energy ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

BAE yeşil hidrojen sektöründe merkezi bir rol oynamayı hedefliyor ve bu ortaklığın Abu Dabi’nin yeşil hidrojen gelişimi için önemli bir merkez haline gelmesine yardımcı olması bekleniyor.

Yeşil hidrojen boru hattı, kamyon ve mavna aracılığıyla Avrupa’daki çelik üretimi gibi başlıca sektörlere teslim edilecek. Taraflar sıvı hidrojene odaklanarak birkaç hidrojen taşıma yöntemini araştıracak.