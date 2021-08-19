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BAE’de yerli inşaat demiri satışları inşaata yönelik yeni düzenlemeyle desteklenebilir

Perşembe, 19 Ağustos 2021 16:36:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in önceden belirttiği üzere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli uzun mamul üreticileri yeni uygulamaya konan ticari kısıtlamalar nedeniyle son haftalarda Suudi Arabistan’a neredeyse hiç sevkiyat yapamıyor. Komşu ülkelerde inşaat demiri tüketimi aylık 40.000-50.000 mt olarak tahmin edildiği ve bu miktar BAE’deki üretim fazlasını karşılayacak kadar yüksek olmadığı için, söz konusu kısıtlamalar yerel piyasada arz fazlası oluşmasına yol açtı. Aynı zamanda, BAE’deki talep dönemsel olarak zayıfladı ve bu da yerel üreticiler için ekstra sorunlar yarattı. Ancak, ülkenin belirli bölgelerinde inşaata yönelik açıklanan yeni düzenlemeler, üreticilerin yerel satışlarını canlandırmasına yardımcı olabilir.

Piyasa kaynaklarına göre, Abu Dabi Emirliği ve Al Ain şehri yetkilileri de benzer düzenlemeler açıkladı ve müteahhitlerin belirtilen bölgelerdeki tüm projelerinde artık yalnızca yerli çelik kullanacağını ifade etti. Bu düzenlemelere uymayan projelerin ise inşaat onayı alamayacağı belirtildi. Oyunculara göre, söz konusu yeni düzenlemede “emirlik” ibaresi kullanıldığı ve bu ibare ülkedeki en büyük üretici olan Emirates Steel Industries’in ismiyle karıştırılabildiği için yakın zamanda açıklamada bu ifadenin netleştirilmesi bekleniyor.

Bu düzenleme, yerel üreticilerin iç piyasada satışlarını güçlendirebilir, ancak Ummanlı üreticilerin söz konusu bölgelerdeki varlığını zayıflatabilir. Yine de piyasa oyuncuları çoğunlukla bu gelişmenin çok büyük bir etki yaratmayacağını düşünüyor. SteelOrbis’e konuşan büyük ölçekli yerel bir tüccar, “Bu düzenleme yalnızca Abu Dhabi ile Al Ain’deki kamu projeleri için geçerli ve bu da BAE pazarının yalnızca yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Çoğu projede halihazırda BAE menşeli çelik kullanılıyordu, dolayısıyla bu kararın hafif bir etki yaratacağını düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: çelik üretimi  inşaat demiri  uzun ürünler  BAE  Orta Doğu  |  benzer haberler »


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