BAE 2021 yılı için federal bütçeyi azalttı

Salı, 03 Kasım 2020 18:06:06 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), mevcut yılda Corona virüsünün sonuçlarından ve özellikle de düşük petrol fiyatlarından ciddi şekilde etkilenen düşük ekonomik performansının ardından, 2021 yılı federal harcamalarını azalttı.

Buna göre, Pazar günü BAE Bakanlar Kurulu, 2021 yılı federal bütçesini, önümüzdeki yılın maliyetini cari yıl bütçesine göre %5,5 azaltarak 58 milyar AED (15,8 milyar $) olarak onayladı. BAE’nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai’nin Yöneticisi Sheikh Mohammed bin Rashid tarafından yapılan açıklamaya göre, “BAE ekonomisi 2021 yılında en hızlı toparlanan ekonomiler arasında olacak. Hükümet 2020 yılı bütçesini verimli bir şekilde ele aldı ve 2021 yılında finansal ve operasyonel verimliliğini sürdürmek için tüm araçlara sahip. Hükümet küresel ekonomi şartlarına rağmen, büyük projeler yapmaya ve sosyal gelişim sektörlerine odaklanmaya devam edecek.”

SteelOrbis’in Uluslararası Para Fonu belgesinden edindiği bilgilere göre, bu yıl BAE’nin ekonomisinin %6,6 küçülmesi ve 2021’de de %1,3 iyileşmesi bekleniyor.