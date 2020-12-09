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Azovstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 17:36:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in sahibi olduğu entegre çelik üreticisi Azovstal, kötüleşen küresel pazar koşullarına rağmen Ocak-Kasım dönemi üretim sonuçlarını artırmayı başardı.

Şirket, yılın ilk 11 ayında yıllık %1,9 artışla 3,78 milyon ham çelik ve yıllık %0,9 artışla 3,55 milyon mt nihai mamul üretti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi yıllık %9,1 artışla 3,45 milyon mt seviyesine yükseldi.

Öte yandan şirket, Kasım ayı üretim sonuçlarını Ekim ayına göre artırmayı başardı. Buna göre, Kasım ayında Azovstal’in pik demir üretimi aylık %14,3 artışla 320.000 mt, ham çelik üretimi ise %42,3 artışla 370.000 mt oldu. Şirket söz konusu ayda aylık %41,6 artışla 340.000 mt nihai mamul üretti.


Etiketler: çelik üretimi  pik demir  BDT  ham çelik  Ukrayna  hammaddeler  |  benzer haberler »


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