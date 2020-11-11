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Azovstal’in pik demir üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,4 arttı

Çarşamba, 11 Kasım 2020 14:23:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in sahibi olduğu entegre çelik üreticisi Azovstal bu yılın Ocak-Ekim döneminde pik demir üreitmini %7,9 artırdı ve 3,12 milyon mt seviyesine getirdi. Bu durum belirtilen dönemde zorlu piyasa koşullarına rağmen global pik demir talebinin güçlü olmasının bir sonucuydu.

Öte yandan, aynı dönemde Azovstal’in ham çelik üretimi yıllık bazda hemen hemen aynı kalarak 3,42 milyon mt seviyesinde yer aldı. Nihai mamul üretimi ise yıllık bazda %2 artışla 3,21 milyon mt odu.

Sadece Ekim ayında ise, Azovstal 280.000 mt pik dmeir, 260.000 mt ham çelik ve 240.000 mt nihai mamul üretti. 


Etiketler: BDT  pik demir  Ukrayna  hammaddeler  |  benzer haberler »


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