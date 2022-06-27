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Avusturyalı voestalpine doğal gaz tedarikini güvenceye aldı, Rusya’nın olası kesintisine karşı hazırlıklı

Pazartesi, 27 Haziran 2022 15:44:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine Group, Rusya’nın Baltık Denizi’nde Nord Stream 1 boru hattı aracılığıyla tedarik ettiği doğal gazı azaltmasından etkilenmediklerini ve şu anda Slovakya’dan geçen Transgas boru hattı aracılığıyla doğal gaz ihtiyacının çoğunu tedarik ettiğini açıkladı. Şirket, Rusya’nın doğal gaz tedarikini daha da azaltma veya durdurma ihtimaline karşı tamamen hazırlıklı olduklarını belirtti. Voestalpine doğal gazı başta Linz, Donawitz ve Kapfenberg’deki çelik tesislerinde, çoğunlukla ısıl işlem ve haddeleme işlemlerinde kullanıyor. Avusturya’nın Enerji Müdahale Yetkileri Yasası’nda yakın zaman önce yaptığı değişiklikler, şirketin kendi doğal gazını depolamasına imkan sağladı. Doğal gaz depolama tesislerini ilk olarak bu yılın Mayıs ayında doldurmaya başlayan şirket, tesislerinde 1,5 terawatt saate kadar doğal gaz depolayacak ve bu miktar, şirketin tam kapasiteyle üç ay boyunca veya daha düşük bir kapasiteyle daha uzun süre boyunca faaliyet göstermesi için yeterli. Şirket, depolama tesislerinin şu anda yarısının dolu olduğunu ve bu yılın Temmuz ortasına kadar tamamen dolmasının planlandığını ifade etti.

Voestalpine Group CEO’su Herbert Eibensteiner yaptığı açıklamada, “Rusya’nın doğal gaz tedarikini durdurması veya AB’nin bu tedarike ambargo uygulaması Avrupa endüstrisini çok ciddi şekilde etkiler. Ancak bu senaryo gerçekleşirse, kendi doğal gaz depolarımız ve alternatif kaynaklarımız sayesinde birkaç ay boyunca Avusturya’daki neredeyse tüm üretim faaliyetlerimizi sürdürebiliriz,” şeklinde konuştu.

Voestalpine doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmek adına hem mevcut, hem de yeni tedarikçilerle çalışıyor ve halihazırda alternatif doğal gaz tedarikleri için anlaşmalar imzaladı. Buna ek olarak, üretimin kademeli bir şekilde mevcut enerji miktarını gösterdiği bir acil durum planı hazırlandı ve bu plan herhangi bir doğal gaz kısıtlaması durumunda devreye girecek.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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