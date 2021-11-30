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Avusturyalı RHI Magnesita Hindistan’da refraktör üretim kapasitesini iki katına çıkaracak

Salı, 30 Kasım 2021 11:26:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Avusturyalı küresel refraktör üreticisi RHI Magnesita’nın Küresel CEO’su Stefan Borgas tarafından yapılan açıklamada, şirketin Hindistan’da yer alan tesislerinin üretim kapasitelerinin, 53 milyon $ yatırımla artırılacağı belirtildi.

Böylelikle, Bhiwadi, Vishakhapatnam ve Cuttack’ta yer alan tesislerin refraktör üretim kapasiteleri yıllık 280.000 mt seviyesine çıkarılacak.

RHI Magnesita, Bhiwadi’de Ar-Ge merkezinin kurulduğunu; bu sayede, Hint müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebileceğini ve küresel iş ağıyla yapılacak iş birlikleri sonucunda müşteri odaklı çözümler sunulabileceğini ekledi.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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