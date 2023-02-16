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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ocak ayında %2,6 düştü

Perşembe, 16 Şubat 2023 11:55:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %9,7 ve yıllık %2,6 düşüşle 15,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %5,7 düşüşle 3,46 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %17,6 düşüşle 3,53 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %12,1 artışla 2,78 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 artarak 5,68 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %36,2’sini, Güney Kore %24,8’ini ve Hindistan %19,7’sini oluşturdu.


Etiketler: Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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