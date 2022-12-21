Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Kasım ayında %3,4 arttı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 11:41:26 (GMT+3) | İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %4,7 ve yıllık %3,4 artışla 16,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %10,2 düşüşle 4,57 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %13,5 artışla 3,36 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %42,9 artışla 3,11 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına %4,9 düşerek 5,31 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Gladstone’dan Japonya’ya yapılan ihracat toplam ihracatın %43,1’ini, Tayvan %10,7’sini ve Güney Kore %17,3’ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Kasım döneminde 173,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.