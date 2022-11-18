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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ekim ayında %1,5 düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 13:25:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT), Abbot Point ve Gladstone limanlarından yapılan kömür ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %2,9 ve yıllık %1,5 düşüşle 15,61 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda DBCT’den yapılan kömür ihracatı yıllık %21,2 düşüşle 3,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %11,4 artışla 3,56 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %17,2 artışla 3,09 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone limanından yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 5,25 milyon mt oldu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu limanlardan yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ekim döneminde 94,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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