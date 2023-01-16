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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Aralık ayında %10,4 arttı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 11:26:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %4,7 ve yıllık %10,4 artışla 17,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %38,4 artışla 5,42 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %17,9 artışla 4,03 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %8,4 artışla 2,45 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise 2021 yılının aynı ayına %11,7 düşerek 5,22 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Gladstone’dan Japonya’ya yapılan ihracat toplam ihracatın %35,6’sını, Hindistan %20,6’sını ve Güney Kore %27,4’ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları yılın tamamında 190,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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