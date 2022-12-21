Avustralya’nın metalürji kömür ihracat gelirinin 2023-24 mali yılında düşmesi bekleniyor

Çarşamba, 21 Aralık 2022 10:45:54 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı’nın yayımladığı çeyreklik rapora göre, Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirinin fiyat hareketlerine paralel olarak 2022-23 mali yılında 68 milyar A$’a çıkacağı, 2023-24 mali yılında ise 46 milyar A$’a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Metalürjik kömür fiyatları Ağustos ayının başından bu yana yükseldi ancak Mart-Haziran döneminde ulaşılan seviyelerin oldukça altında kaldı. Son aylarda metalürjik kömür fiyatları yükselirken, bu artışın uzun sürmesi beklenmiyor. Artış büyük ölçüde geçici arz kesintilerinden kaynaklandı ve talep yavaşlayan küresel çelik üretimiyle nispeten kısıtlı seyrediyor. La Niña döneminin 2023 yılının Mart çeyreğinde sona erebileceği göz önüne alındığında arz kesintilerinin bir miktar azalması bekleniyor.

Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının 2022’de ortalama 377$/mt olacağı, 2024 yılına kadar yaklaşık 230$/mt seviyesine gerileceği tahmin ediliyor.

Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirleri, Avrupa, Japonya, Tayvan ve Güney Kore’den gelen yüksek talep sayesinde 2022 yılının son çeyreğinde oldukça güçlü kalmaya devam ediyor. İhracat 2022 yılının sonunda kaydedilen yüksek fiyatlardan olumlu etkilendi, ancak tedarik aksaklıkları nedeniyle kısıtlandı.

Metalurjik kömür üretimine yönelik uzun vadeli beklentiler büyük ölçüde olumlu seyrediyor. Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının Yeni Güney Galler ve Queensland’de artan üretim sayesinde 2020-21 mali yılında kaydedilen 163 milyon mt’dan 2023-24 mali yılına kadar 183 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor.