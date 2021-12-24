Avustralya’nın demir cevheri satış geliri düşen fiyatlar nedeniyle 2021-22 mali yılında gerileyecek

Cuma, 24 Aralık 2021 15:31:27 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı yayımladığı çeyreklik rapora göre, Çin’in çelik üretimindeki düşüş ve yılın ikinci yarısında ülkedeki çelik talebinin zayıflamasıyla demir cevheri fiyatları Aralık ayının başında son 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğinden, Avustralya’nın ihracat gelirinin 2021-22 mali yılında 118 milyar A$’a, 2022-23 mali yılında ise 85 milyar A$ seviyesinde gerileyeceği tahmin ediliyor. Avustralya’nın demir cevheri ihracatından elde ettiği gelir, Ağustos ayından bu yana büyük düşüş kaydeden demir cevheri fiyatları nedeniyle bu yılın Eylül çeyreğinde 43 milyar A$ seviyesinde yer aldı.

Batı Avustralya’da bulunan birçok madenin açılmasıyla, ülkenin demir cevheri ihracatının 2020-21 yılında kaydedilen 867 milyon mt’dan 2022-23 mali yılında 920 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Bu yılın ilk yarısında rekor seviyelere ulaşan demir cevheri fiyatları, Çin’in bu yılın üçüncü çeyreğinde aylık çelik üretiminde kaydedilen düşüş nedeniyle, Kasım ayının ortasında 85$/mt seviyesine geriledi. Çin’in zayıf çelik talebi de demir cevheri fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu tablo sonucunda, Eylül çeyreğinde ortalama 150$/mt’a yakın olan demir cevheri fiyatının bu yılın Aralık çeyreğinde yaklaşık 85$/mt seviyesine düşmesi bekleniyor. Fiyatların 2021 yılında ortalama 140$/mt, 2022 yılında ise yaklaşık 80$/mt seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, bu yılın ilk yarısında küresel demir cevheri arzının kısıtlı olmasına sebep olan etkenlerin yılın kalanında hafiflemeye devam etmesi bekleniyor. Avustralya’nın ihracat tonajı, Dampier ve Hedland limanlarında devam eden bakım çalışmalarına rağmen iyileşiyor. Brezilya’nın demir cevheri arzı ise, Brumandinho’nun çöküşünün ardından toparlanmaya devam ediyor.