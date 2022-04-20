Avrupa’da yeni araç kayıtları Mart ayında sertçe düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mart ayında yıllık %20,5 düşüşle 844.187 adet seviyesinde yer aldı. Birinci çeyrekte ise araç satışları yıllık %12,3 geriledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte bileşen arzındaki sıkıntının kötüleşmesi sonucunda üretimde yaşanan sorunlar söz konusu düşüşte kısmen etkili oldu.
Mart ayında, İspanya’da %30,2, İtalya’da %29,7, Fransa’da %19,5 ve Almanya’da %17,5 düşüş görülürken, birinci çeyrekte İtalya %24,4, Fransa %17,3, İspanya %11,6 ve Almanya %4,6 düşüş bildirdi.