﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa’da yeni araç kayıtları Mart ayında sertçe düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 12:05:39 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mart ayında yıllık %20,5 düşüşle 844.187 adet seviyesinde yer aldı. Birinci çeyrekte ise araç satışları yıllık %12,3 geriledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte bileşen arzındaki sıkıntının kötüleşmesi sonucunda üretimde yaşanan sorunlar söz konusu düşüşte kısmen etkili oldu.

Mart ayında, İspanya’da %30,2, İtalya’da %29,7, Fransa’da %19,5 ve Almanya’da %17,5 düşüş görülürken, birinci çeyrekte İtalya %24,4, Fransa %17,3, İspanya %11,6 ve Almanya %4,6 düşüş bildirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği otomotiv 

Benzer haberler

30 Mar

Alman otomobil üreticileri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yol açtığı parça sıkıntısından etkileniyor
28 Mar

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %13,5 düştü
24 Mar

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Şubat döneminde %6,4 düştü
16 Mar

Ford Otosan Romanya’da bulunan Craiova tesisini satın alarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor
02 Mar

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak’ta %11,1 düştü
17 Şub

Avrupa’da araç kayıtları Ocak ayında düştü
07 Şub

EUROFER: AB otomobil üretimi 2022’de %10,3, 2023’te %6 artacak
01 Şub

Avrupa ticari araç kayıtları 2021’de %9,6 arttı
27 Oca

AB’nin yeni otomobil kayıtları 2021’de %2,4 düştü
17 Ara

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Kasım döneminde hafifçe düştü